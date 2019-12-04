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04 декабря 2019, 09:34

Мингорисполком и облисполкомы проведут 7 декабря прямые телефонные линии

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Прямые телефонные линии власти с населением"
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Мингорисполком и облисполкомы проведут 30 ноября прямые телефонные линии

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 7 декабря в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

первый заместитель председателя Брестского облисполкома Ребковец Валерий Васильевич (80162213121),

первый заместитель председателя Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Горбачев Владимир Владимирович (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Бубенчик Елена Александровна (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Рогащук Николай Михайлович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Дорохович Александр Викентьевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

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