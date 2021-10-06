Мингорисполком и облисполкомы проведут 9 октября прямые телефонные линии

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 9 октября в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии в субботу с 9.00 до 12.00 проведут:

управляющий делами Брестского облисполкома Хвалько Георгий Николаевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222),

управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237),

управляющий делами Гродненского облисполкома Курман Иван Иванович (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Курленко Денис Николаевич (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Малашко Валерий Анатольевич (80222501869),

председатель Мингорисполкома Кухарев Владимир Евгеньевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-