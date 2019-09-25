Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 28 сентября

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 28 сентября в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

В субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии проведут:

председатель Брестского облисполкома Лис Анатолий Васильевич (80162213121),

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Конюшко Андрей Васильевич (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Лискович Виктор Андреевич (80152735644),

председатель Минского облисполкома Исаченко Анатолий Михайлович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Малашко Валерий Анатольевич (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Крепак Александр Петрович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-