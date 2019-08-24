Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 24 августа 2019
Минск Малооблачно +23°C
Версия для слабовидящих
Новости
09:54 Акция по безопасности детей на воде пройдет в минском аквапарке Регионы
09:46 Движение грузовиков через белорусско-литовскую границу может быть затруднено Общество
09:41 Белорусский пловец Арсений Боржаков квалифицировался в финал юниорского ЧМ Спорт
09:38 Вкусно, музыкально и душевно - в Минске состоится пятый фестиваль "Тбiлiсоба" Регионы
09:16 Международный олимпийский день пройдет сегодня в Минске Спорт
09:05 Лукашенко рассчитывает на укрепление стратегического партнерства с Украиной Президент
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Регионы
09:00 Картина дня: Лукашенко о повышении зарплат, льготы после армии и ЧМ по биатлону в "Раубичах" Общество
00:59 ФОТОФАКТ: Показ работ белорусских дизайнеров прошел в кукурузном поле Регионы
00:30 В одном из регионов Бразилии объявили режим ЧС из-за пожаров в Амазонии В мире
23.08.19
23.08.19 23:59 В Мегионе частично обрушилась пятиэтажка В мире
23.08.19 23:31 ФОТОФАКТ: Областной туристический слет работающей молодежи "Единство - 2019" открылся на Гомельщине Регионы
23.08.19 22:45 Румас: новые подходы по досрочной выплате семейного капитала могут распространить на первую программу Общество
23.08.19 22:36 В Индии потерпел крушение вертолет В мире
23.08.19 22:05 Румас: проект программы действий по интеграции в СГ в ближайшее время представят Президенту Политика
23.08.19 21:53 Футболисты "Ислочи" проиграли "Слуцку", "Дняпро" одолел "Минск" и прервал 6-матчевую серию поражений в чемпионате Беларуси Спорт
23.08.19 21:53 Румас: идет диалог с торговыми сетями, рост цен на социально значимые товары приостановится Экономика
23.08.19 21:46 Медведева: Белстат создает фундамент прогнозов развития страны Общество
23.08.19 21:26 Вблизи деревни Щитомиричи в Минском районе 26 августа временно ограничат движение Регионы
23.08.19 21:09 БГК имени Мешкова разгромил "Риихимяки" на старте Кубка Белгазпромбанка Спорт
23.08.19 21:06 Анастасия Шкурдай завоевала серебро юниорского ЧМ по плаванию в Венгрии на дистанции 50 м баттерфляем Спорт
23.08.19 20:44 Новая точка контроля качества нефти может появиться на восточной границе Беларуси в 2021 году Экономика
23.08.19 20:00 Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября Калейдоскоп
23.08.19 19:43 Белорусские волейболистки уступили сборной России на старте чемпионата Европы Спорт
23.08.19 19:12 "Беларусь 3" подготовил тематический эфир ко Дню белорусской письменности Культура
23.08.19 19:11 Беларусь присоединится к дискуссии в Осло по теме сотрудничества в регионе Балтийского моря Политика
23.08.19 18:54 Сборник документов о борьбе партизан на территории Беларуси презентуют 29 августа Общество
23.08.19 18:49 Гандболисты "Нима" победили "Вествин" на Кубке Белгазпромбанка в Бресте Спорт
23.08.19 18:19 МВД и СК прекратили деятельность крупной хакерской площадки Происшествия
23.08.19 18:19 Валентина Семеренко выиграла суперспринт летнего ЧМ по биатлону в "Раубичах", Динара Алимбекова - 4-я Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
24 августа 2019, 09:00

Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Прямые телефонные линии власти с населением"
Мингорисполком и облисполкомы проведут 24 августа прямые телефонные линии
Лавринович: на обращения людей необходимо отвечать конкретными делами

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121),

председатель Витебского областного Совета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (80212222222),

управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Невмержицкий Сергей Петрович (80175004160),

председатель Могилевского областного Совета депутатов Харитончик Дмитрий Иванович (80222501869),

управляющий делами Минского горисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

Теги
обращения граждан прямая линия
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Акция по безопасности детей на воде пройдет в минском аквапарке
Фото из архива Вкусно, музыкально и душевно - в Минске состоится пятый фестиваль "Тбiлiсоба"
ФОТОФАКТ: Показ работ белорусских дизайнеров прошел в кукурузном поле
ФОТОФАКТ: Областной туристический слет работающей молодежи "Единство - 2019" открылся на Гомельщине
Фото из архива Вблизи деревни Щитомиричи в Минском районе 26 августа временно ограничат движение
Фото из архива Могилевская межрайбаза потребкооперации недоплатила более Br62 тыс. налогов
Главное
Александр Лукашенко и Мамука Бахтадзе Беларусь продолжит настойчиво развивать отношения с Грузией - Лукашенко
Комплекс белорусско-российских отношений стал главным вопросом на встрече Лукашенко с Румасом
Кочанова: для развития каждого района необходимо делать ставку на перспективные точки роста
Вкусно, музыкально и душевно - в Минске состоится пятый фестиваль "Тбiлiсоба"
Топ-новости
Картина дня: Лукашенко о повышении зарплат, льготы после армии и ЧМ по биатлону в "Раубичах"
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Румас: идет диалог с торговыми сетями, рост цен на социально значимые товары приостановится
Международный олимпийский день пройдет сегодня в Минске
Договор о сотрудничестве подписан между Белинвестбанком и ассоциацией "Белфранчайзинг"
Правительство займется предприятиями со средней зарплатой ниже Br500
Дарье Домрачевой вручили Малый хрустальный глобус в гонке преследования сезона-2014/2015
Анастасия Шкурдай завоевала серебро юниорского ЧМ по плаванию в Венгрии на дистанции 50 м баттерфляем
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября
Беларусь и Грузия рассчитывают выйти на товарооборот $200 млн
Белорусы завоевали три медали на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
Госзаказ по зерну в Минской области выполнен на 100%, в Брестской и Гродненской - на 95%
Минобороны прорабатывает вопрос снижения платы за обучение отслужившим в армии
Белорусский биатлонист Никита Лобастов завоевал золото в суперспринте юниорского летнего ЧМ в "Раубичах"
РЕПОРТАЖ: Вечер на хуторе близ Ельни, или Как поймать журавля
Афиша
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Строительство АЭС в Беларуси Содействие занятости населения
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.