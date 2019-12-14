Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

председатель Брестского облисполкома Лис Анатолий Васильевич (80162213121),

председатель Витебского облсовета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (80212222222),

председатель Гомельского облисполкома Соловей Геннадий Михайлович (80232331237),

управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (80152735644),

первый заместитель председателя Минского облисполкома Макар Игорь Николаевич (80175004160),

председатель Могилевского облисполкома Заяц Леонид Константинович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Цуран Артем Николаевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-