Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121),

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),

первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Чеснок Игорь Николаевич (80232331237),

управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (80152735644),

первый заместитель председателя Минского облисполкома Левкович Сергей Викторович (80175004160),

управляющий делами Могилевского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Дорохович Александр Викентьевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-