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31 октября 2020, 09:01

Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
Мингорисполком и облисполкомы проведут 31 октября прямые телефонные линии
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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Городецкий Дмитрий Николаевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222),

первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Чеснок Игорь Николаевич (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Невера Виталий Иосифович (80152735644),

председатель Минского облсовета депутатов Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160),

первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Уласевич Анатолий Васильевич (80222501869),

председатель Минского горсовета депутатов Бугров Андрей Александрович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

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