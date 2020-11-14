Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

первый заместитель председателя Брестского облисполкома Ребковец Валерий Васильевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222),

председатель Гомельского облисполкома Соловей Геннадий Михайлович (80232331237),

председатель Гродненского облсовета депутатов Жук Игорь Георгиевич (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Маркевич Иван Станиславович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Дорохович Александр Викентьевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-