Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

первый заместитель председателя Брестского облисполкома Ребковец Валерий Васильевич (80162213121),

председатель Витебского облсовета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (80212222222),

председатель Гомельского облсовета депутатов Зенкевич Екатерина Анатольевна (80232331237),

председатель Гродненского облсовета депутатов Жук Игорь Георгиевич (80152735644),

первый заместитель председателя Минского облисполкома Левкович Сергей Викторович (80175004160),

управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович (80222501869),

председатель Минского горсовета депутатов Бугров Андрей Александрович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-