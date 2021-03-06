Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121),

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Барановский Андрей Анатольевич (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Пранюк Виктор Францевич (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Рогащук Николай Михайлович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Малашко Валерий Анатольевич (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Дорохович Александр Викентьевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-