Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии пройдут сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Ефремов Борис Сергеевич (80212222222),

первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Чеснок Игорь Николаевич (80232331237),

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Валеватый Юрий Николаевич (80152735644),

первый заместитель председателя Минского облисполкома Левкович Сергей Викторович (80175004160),

управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович (80222501869),

первый заместитель председателя Минского горисполкома Микуленок Дмитрий Михайлович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-