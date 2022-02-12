12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121),

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Кручанов Александр Владимирович (80175004160),

управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Дорохович Александр Викентьевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-