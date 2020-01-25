Мингорисполком и облисполкомы сегодня проведут прямые телефонные линии

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

председатель Брестского облсовета депутатов Наркевич Юрий Иосифович (8 016 221 31 21),

председатель Витебского облсовета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (8 021 222 22 22),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Конюшко Андрей Васильевич (8 023 233 12 37),

управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (8 015 273 56 44),

заместитель председателя Минского облисполкома Маркевич Иван Станиславович (8 017 500 41 60),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Малашко Валерий Анатольевич (8 022 250 18 69),

заместитель председателя Мингорисполкома Дорохович Александр Викентьевич (8 017 222 44 44).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-