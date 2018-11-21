Мингорисполком направит в 2019 году на поддержку инновационных проектов около Br120 млн

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около Br120 млн планируется направить в 2019 году на финансирование инновационных проектов в Минске, сообщил сегодня журналистам председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объем инновационного фонда Мингорисполкома на 2018 год составил около Br120 млн, предполагается его полное освоение. На следующий год сумма будет находиться примерно в тех же пределах. Фонд формируется из отчислений предприятий города, заявки на финансирование уже превышают возможности фонда. Проходят конкурсные комиссии, отбираются самые перспективные проекты в различных сферах, в том числе в энергетике, развитии электрического транспорта", - сообщил Владимир Наумович.

Он добавил, что в городе увеличивается доля инновационной продукции в общем объеме производства. По итогам января-сентября текущего года цифра составила 14,4%, в начале года - 11,5%.

Инновационный фонд Мингорисполкома является важным элементом системы управления инновационным развитием столицы. Его средства в первую очередь направляются в наукоемкие инновационные проекты, соответствующие V и VI технологическим укладам, результатом которых является существенное повышение научно-технического уровня производства, создание принципиально новых технологий и видов продукции, высокопроизводительных рабочих мест.

Помощь оказывается на конкурсной основе. На нее могут претендовать организации и хозяйственные общества, имущество и акции (доли в уставных фондах) которых находятся в коммунальной собственности, научные, проектные и конструкторские организации Беларуси, предприятия без ведомственной подчиненности и иные организации, уплачивающие налог на прибыль в бюджет Минска.

На ярмарке инновационных идей Smart Patent, которая пройдет 4-5 декабря, состоится экспертный отбор проектов для получения финансирования из инновационного фонда.-0-