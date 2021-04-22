Мингорисполком назвал предварительные причины аварии на водопроводе в Чижовке

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович назвал предварительные причины аварии на водопроводе в Чижовке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Предварительных версий - две. Это повреждение трубопровода при выполнении строительно-монтажных работ. На строительном объекте, где и произошла авария, проводились строительно-монтажные работы. Предполагается, что работы могли выполняться без соблюдения регламента. Вторая версия - низкие эксплуатационные характеристики металла (чугуна), приведшие к ускоренному износу трубопровода. Делать выводы преждевременно, сейчас изучаем ситуацию. Изъяли видео с камер торгового центра, расположенного рядом с местом аварии, используем его для установления причин случившегося. Предстоит объективно разобраться в произошедшем, чтобы не допускать таких ситуаций впредь", - рассказал Александр Дорохович.

Он также отметил, что лабораторные исследования воды из пострадавших районов по отдельным адресам показали превышение показателей качества по мутности и содержанию железа.

"Мы обратились за помощью в Министерство обороны, и оно выделило 18 автоцистерн, за что мы очень благодарны. Всего сегодня в городе задействовано 26 цистерн, которые подвозят питьевую воду в жилые кварталы города. Все социальные объекты, учреждения здравоохранения и образования также обеспечены водой. Сейчас активно идет промывка сетей, все силы и средства брошены на то, чтобы как можно скорее восстановить надлежащее питьевое качество воды. Аварийным бригадам помогает городское управление МЧС. В 13.00 взяты новые пробы воды, исходя из результатов их лабораторного анализа будет понятно, как долго понадобится выполнять промывку сетей", - резюмировал заместитель председателя Мингорисполкома.

Как сообщалось ранее, в пострадавшие из-за аварии районы отправлены автоцистерны с питьевой водой.С актуальной информацией об адресах их расположения можно ознакомиться здесь. -0-

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Фото Егора Павлющика, Оксаны Манчук