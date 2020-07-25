Мингорисполком обещает максимально сохранять зеленые насаждения при застройке столицы

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При застройке Минска максимально сохранят зеленые насаждения. Об этом рассказал во время прямой телефонной линии первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минского городского исполнительного комитета.

"Свободных земель в пределах МКАД у города нет. Однако сегодня у Минска есть территории, которые требуют повышенного внимания. Они будут изменяться путем перестройки или уплотнения, но в разумных пределах, не нарушая прав тех, кто уже здесь проживает", - отметил Дмитрий Микуленок.

Он обратил внимание, что Минск - зеленый город, и стоит задача не терять и поддерживать существующие территории с зелеными насаждениями. Одновременно власти города и Минской области намерены продолжить развитие городов-спутников.-0-