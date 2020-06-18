Мингорисполком обновил "черный список" столичных арендаторов госимущества

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновлен перечень недобросовестных арендаторов государственного имущества, расположенного на территории столицы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

"Организации-арендодатели активно актуализируют список неплательщиков. За I квартал 2020 года из перечня исключены 173 организации, задолженность по которым погашена. На сегодня перечень содержит 447 проблемных арендаторов", - рассказали в комитете.

Мингорисполком начиная с января 2016 года формирует и размещает в открытом доступе перечень недобросовестных арендаторов. Он представляет собой список организаций, которые имеют просроченную задолженность по платежам за арендуемые государственные объекты недвижимости.

"Опубликование перечня недобросовестных арендаторов обусловлено наличием значительной задолженности по арендной плате за госсобственность, а также претендентов на аренду дополнительных объектов госсобственности, имеющих задолженность за уже арендуемые площади", - пояснили в пресс-службе.

Как отметили в комитете, информация о должниках может оказаться полезной и для представителей бизнеса. Субъекты хозяйствования, которые не хотят вредить собственному имиджу, будут стараться как можно быстрее погасить образовавшуюся задолженность.

Перечень недобросовестных арендаторов находится на сайте Мингорисполкома и каждый заинтересованный может с ним ознакомиться.-0-