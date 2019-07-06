Мингорисполком окажет материальную помощь пострадавшим от ЧП на салюте

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком принял решение об оказании материальной помощи пострадавшим от последствий ЧП в столице во время салюта. Об этом заявил сегодня председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера на заседании исполкома принято решение оказать помощь пострадавшим. Обеспечить похороны погибшей женщины и выплатить 1 тыс. базовых ее семье, - сказал Анатолий Сивак. - А также выплатить 100 БВ тяжело раненым, 50 БВ - получившим менее тяжкие телесные повреждения и 20 БВ - легкие травмы". Контролирует выполнение данных поручений специальная комиссия. Выплаты производятся из средств резервного фонда Мингорисполкома.

Также город занимается восстановлением выбитых стекол. Уже 4 июля вечером были установлены 11 окон в 4 квартирах на ул. Червякова.

Что касается компенсации какого-либо ущерба, причиненного имуществу частников (например, в парке пострадал павильон велопроката), то этот вопрос будет решаться в соответствии с законодательством. Т.е. возместить ущерб должен виновный, которого установит следствие. Либо страховая компания, если имущество застраховано.-0-

По уголовному делу о взрывах фейерверков в Минске задержаны подозреваемые Мужчины (28 и 25 лет) прибыли в Беларусь специально для оказания технической помощи при подготовке к праздничному салюту.