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Мингорисполком определил порядок финансирования расходов по оценке стоимости имущества

Регионы 24.05.2019 | 09:37
Фото из архива
Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской исполнительный комитет определил порядок финансирования в 2019 году расходов по оценке стоимости имущества. Соответствующее решение №1375 от 3 мая 2019 года официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Установлено, что расходы по оценке стоимости имущества, находящегося в собственности города Минска, в том числе акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, финансируются на основании решения Мингорисполкома.

При заключении договоров на оказание услуг по проведению независимой оценки стоимости имущества ее заказчиком выступает комитет государственного имущества Мингорисполкома.

Финансирование расходов происходит на основании договора на оказание услуг по независимой оценке с организациями, которые имеют право в соответствии с законодательными актами на проведение оценки госимущества, и акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Решение принято в соответствии с законом "О республиканском бюджете на 2019 год" и вступает в силу после официального опубликования.-0-

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Минск, Минский горисполком
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