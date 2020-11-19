Мингорисполком опроверг информацию о сокращении финансирования уборки в жилфонде Фрунзенского района

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уборка в подъездах и на придомовых территориях Фрунзенского района столицы идет в обычном режиме и объемах. Распространенную информацию о сокращении финансирования на эти цели опровергла пресс-служба Мингорисполкома в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Уборка в подъездах и на придомовых территориях выполняется и будет выполняться в обычном режиме, финансирование этих работ производится в полном объеме, никаких изменений в графиках не было и не планируется. Работники коммунальных служб по-прежнему прилагают все усилия для того, чтобы дома и дворы минчан были чистыми и уютными. Также в соответствии с планом по недопущению распространения вирусных инфекций продолжается регулярная санитарная обработка мест общего пользования", - цитирует пресс-служба первого заместителя администрации Фрунзенского района Дениса Драпея.

Информацию о фактах размещения псевдообъявлений от имени городских коммунальных служб администрация Фрунзенского района направит в правоохранительные органы для правовой оценки.-0-