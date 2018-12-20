Мингорисполком оптимизирует свою вертикаль для совершенствования управления

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм оптимизации структуры горисполкома и подведомственных организаций запущен в Минске для улучшения управления городом. Об этом заявил сегодня председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак на совещании с активом столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важнейшая составляющая эффективности нашей работы - строжайшая исполнительская дисциплина по всей вертикали, качественное выполнение определенных задач, функций и поручений в каждой сфере. С целью усиления контроля и персональной ответственности для совершенствования управления городом запущен механизм оптимизации структуры горисполкома и подведомственных организаций", - сказал Анатолий Сивак.

Он также отметил, что для формирования комфортной городской среды нужна комплексная работа по совершенствованию объектов здравоохранения, образования, спорта, торговли, культуры, досуга, работы общественного транспорта, особенно в новых микрорайонах.

"Есть мнение, что город испытывает дефицит свободных территорий, в этой связи градостроительная политика Мингорисполкома в ближайшее время будет направлена на повышение эффективности использования собственных территорий. Например, только в результате оптимизации размеров санитарно-защитных зон в Минске с учетом строго соблюдения требований безопасности граждан появится возможность высвобождения более 2,9 тыс. га территорий для дальнейшего градостроительного освоения", - привел пример Анатолий Сивак.

Один из определяющий факторов успешной и комфортной городской среды - наличие и доступность достойно оплачиваемых мест работы. "Главную роль в этом играют инвестиции. А имеющиеся показатели по ним недостаточны. Темпы необходимо наращивать", - добавил мэр Минска. Также предстоит активнее развивать транспортную мобильность, осваивать города-спутники и территорию, расположенную рядом со второй кольцевой дорогой.-0-