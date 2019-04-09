Мингорисполком по итогам месячника по благоустройству проверит, как посажены деревья

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком после завершения месячника по благоустройству и озеленению в столице проверит, как посажены деревья. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Александр Дорохович, передает корреспондент БЕЛТА.

Зампредседателя отметил, что выборочный контроль после проведения акций по посадке деревьев проводится и сейчас, однако в Мингорисполкоме считают, что он должен быть более серьезным. "Поэтому мы решили, что по окончании месячника (примерно в последних числах апреля - начале мая) проведем где-то выборочную, а где-то сплошную проверку того, как посажены деревья и кустарники, и посажены ли они вообще, - сказал Александр Дорохович. - Будет выстроена система контроля за количеством, качеством и соблюдением технологий".

Всего, по данным Мингорисполкома, в столице на сегодня посажено уже порядка 25 тыс. деревьев (для сравнения, в 2018 году было 8 тыс.) и порядка 40 тыс. кустарников. При этом изначально планировалось посадить 18 тыс. деревьев, позднее эти планы были пересмотрены. Конкретные цифры Александр Дорохович не озвучил. "Задача состоит в том, чтобы это были реальные цифры, чтобы это была качественная посадка, чтоб было выполнение технологий", - подчеркнул он.

Самые большие задания по посадке деревьев, по словам зампредседателя горисполкома, доведены Фрунзенскому и Московскому районам столицы.-0-