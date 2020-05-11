Мингорисполком показал, как сейчас выглядят станции третьей линии метро

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До запуска третьей линии метро в Минске остается менее двух месяцев, на станциях ведутся отделочные работы. В Telegram-канале Мингорисполкома "Минск. Официально" показали, как они выглядят на текущем этапе строительства.

На "Ковальской Слободе" после завершения отделочных работ специалисты занимаются художественным оформлением и наладкой систем безопасности, видеонаблюдения. Интерьер станции выполнен в темно-коричневых тонах с оттенком бронзы, потолок - светлого песочного цвета. В вестибюле и над платформой установят декоративные кованные розетки. Их расположат асимметрично оси станции. Гранит на платформе тоже выложен в стиле асимметрии. Это главное отличие "Ковальской Слободы" от остальных станций, где придерживались симметрии.

Основой оформления и декора станции "Вокзальная" стала тема путешествий. На платформе уже собрали скульптуру "Древо дорог", предстоит еще покраска. Основные цвета - черный и белый. В отделке вестибюля использовали много стекла. Сейчас приступили к установке светильников. Новинка станции - траволаторы в двух переходах, которые соединяют "Вокзальную" со станцией "Площадь Ленина". Здесь установили четыре движущиеся дорожки по 50 м, а в обратном направлении - три по 180 м. У пассажиров будет выбор - преодолеть это расстояние пешком либо с помощью траволатора.

На станции "Юбилейная площадь" также полным ходом идут отделочные работы. Стены выкрашены в красный цвет, воздушности платформе придает белый подвесной потолок. Осталось облицевать колонны - они будут бежевого цвета. В пешеходных переходах, которые свяжут станцию с "Фрунзенской", также установят траволаторы, но уже не такие большие, как на "Вокзальной". Один длиной 24 м, а второй - 45 м. Отдельных входов на станции не предусмотрено. Попасть на нее можно будет через "Фрунзенскую".

Главная особенность станции "Площадь Франтишка Богушевича" в том, что здесь вообще нет лестниц. Попасть с подземного перехода на платформу пассажиры смогут только по эскалаторам. Кстати, они белорусского производства, выпускаются в Солигорске. Стены на станции шоколадного цвета, облицовка колонн молочного оттенка. Вентшахты украсят скульптурами "Ткацкий станок" и "Книга белорусская" с цитатами Франтишка Богушевича.

"Особенность 3-й линии метро - это защитные экраны с автоматическими дверями. Они будут открываться одновременно с дверями прибывшего поезда", - обратили внимание в Мингорисполкоме.-0-

Фото из Telegram-канала "Минск. Официально"