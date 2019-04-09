Мингорисполком презентовал онлайн-проект "Зеленый двор вместе"

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект Минского городского исполнительного комитета "Зеленый двор вместе" , в рамках которого жителей столицы приглашают принять участие в озеленении своих дворовых территорий, представили сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича, проект был запущен в конце прошлой недели. Сегодня на портале зарегистрировано уже более 110 участников. Их число растет с каждым часом.

Зарегистрироваться на сайте просто - для этого нужно заполнить специальную форму, указав контактные данные для обратной связи. Можно указать время, в которое вам будет удобнее всего присоединиться к посадке деревьев, а также выбрать породу дерева. Здесь же, на сайте, представлена схема озеленения (на сегодня предложено 365 участков), можно также внести свои предложения по местам озеленения.

Вся информация будет поступать в ЖКХ районов, где ее проанализируют, после чего организуют посадки с участием граждан.

"Наша задача - сделать все так, чтобы потом не переделывать и зеленые насаждения радовали нас, не создавали неудобств", - отметил Александр Дорохович. Поэтому в Мингорисполкоме постарались учесть все нюансы. В частности, указаны места, где можно высаживать деревья, а где, например, только кустарники.

На сайте есть специальные разделы, в которых размещена подробная информация о видах озеленения, посадочных материалах, правилах посадки деревьев и кустов.

Зампредседателя Мингорисполкома обратил внимание на то, что проект пилотный, в процессе его реализации могут потребоваться те или иные корректировки. "Поэтому мы открыты к диалогу, - сказал он. - Только выстроив диалог с гражданами, мы придем к нужному результату".-0-