Мингорисполком призвал горожан присоединиться к поливу зелени и цветников

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с засухой столичные власти призывают минчан позаботиться о сохранности цветников и зеленых насаждений, которые не находятся в зоне внимания коммунальных служб, и присоединиться к поливу цветов, деревьев и кустарников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Коммунальные службы города сейчас работают в усиленном режиме, обеспечивая растениям должный полив в жаркие дни. Но в городе есть посадки субъектов хозяйствования, жителей. "Мы благодарны минчанам, руководителям и трудовым коллективам предприятий и организаций за то, что они добросовестно отнеслись к озеленению и цветочному оформлению столицы. Но чтобы сохранить эту красоту в такую жаркую погоду, как сейчас, растения нужно усиленно поливать. Поэтому просим горожан обратить внимание на зеленые насаждения и цветы во дворах, а субъектов хозяйствования - на их территориях, и поучаствовать в поливе", - призвал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Каждый день на улицы города выходят более 35 единиц спецтехники для полива, в том числе привлеченной, которую арендуют в районных "Ремавтодорах". Работы ведутся с раннего утра до позднего вечера. Особое внимание уделяется молодым насаждениям, растениям, высаженным вдоль МКАД.

Памятку по поливу зеленых насаждений можно найти на портале "Зеленый двор вместе!" в разделе "Сохранить то, что посадили". Молодые кустарники нужно поливать хотя бы через день, возрастные - минимум раз в неделю. На каждое растение за раз используется 10 л воды, для хвойных желательно проводить дождевание крон в утренние и вечерние часы. Деревьям требуется 40-50 л воды, в жару - минимум раз в два-три дня. Если почва вокруг насаждения уплотненная, ее следует предварительно подрыхлить. Не лишней будет и подкормка насаждений комплексными удобрениями в конце июня и в июле.

Поливать в зной цветы, которые растут на незатененных участках, нужно ежедневно, желательно до 10.00 или после 15.00-16.00, когда солнце менее активно. В дневное время воду лить следует только под цветы, а не сверху. Иначе капли воды, оставаясь на лепестках и листьях, на солнце будут действовать как линзы и могут спровоцировать ожоги цветов.-0-