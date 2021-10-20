Мингорисполком призвал граждан не покупать стеклоомывайку на МКАДе

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Просим автовладельцев не приобретать стеклоомывающие жидкости в местах несанкционированной торговли на МКАДе. Такую фразу сегодня озвучила журналистам начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приближается сезон, когда граждане начнут реализовывать стеклоомывающую жидкость в местах несанкционированной торговли на обочинах Минской кольцевой автодороги. Для предупреждения подобных явлений плотно сотрудничаем со специалистами ГУВД Мингорисполкома, однако заранее просим автовладельцев отказаться от приобретения данного товара в несанкционированных местах", - сказала Елена Нагорная.

Она отметила, что при покупке стеклоомывающей жидкости на обочине автодороги создаются предпосылки к ДТП. К тому же рейдовые мероприятия показали, что зачастую данная продукция является некачественным контрафактным товаром.-0-