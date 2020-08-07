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07 августа 2020, 13:17

Мингорисполком прокомментировал срыв районного мероприятия в Киевском сквере

Фото из архива
Фото из архива

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком на своем сайте разместил комментарий по поводу срыва районного мероприятия в Киевском сквере 6 августа, сообщает БЕЛТА.

"Районное городское мероприятие, организованное в Киевском сквере 6 августа, было сорвано с участием двух сотрудников Минского городского Дворца детей и молодежи, которых привлекли для обеспечения музыкального сопровождения праздника в качестве диджеев", - сказано в сообщении. В комментарии также говорится, что эта акция прошла по сценарию одного из предвыборных штабов и была направлена на создание конфликта с непредсказуемыми последствиями.

Отмечается, что один из сотрудников привлекался к ответственности за уклонение от призыва на воинскую службу.-0-

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