Мингорисполком провел мониторинг уборки города от снега

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович провел мониторинг уборки снега на магистральных улицах, во дворах и частном секторе столицы. Во время проверки минчане получили благодарность за уборку придомовых территорий, а работа жилищных организаций подверглась критике, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"На сегодняшний день работа городских служб организована круглосуточно. Вместе с тем достаточно много фактов, когда коммунальные службы не отрабатывают на совесть. Даем оценку, делаем выводы и требуем неукоснительного исполнения, чтобы территория Минска в максимально короткие сроки была приведена в идеальный порядок", - рассказал Александр Дорохович.

Мониторинг деятельности жилищных организаций проводится постоянно. В ходе очередной проверки работа по очистке зеленой зоны и дорожного полотна от снега вызвала меньше всего нареканий, а возле придомовых территорий ситуация сложилась неоднозначная. "Чистить дворы сотрудникам жилищных служб зачастую мешают легковые автомобили граждан", - отметил заместитель председателя Мингорисполкома.

Во время проверки Александр Дорохович поблагодарил жителей столицы за активность и помощь городским службам в расчистке дворовых территорий от снега. "Стараюсь подавать личный пример. У меня в багажнике лежит лопата. Беру ее и чищу от снега место для автомобиля, потом уезжаю. Если приезжаю и вижу, что мое место занято, - расчищаю новое, и ничего в этом зазорного нет", - отметил зампред.-0-