Мингорисполком рассказал о работах на площади Государственного флага

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком рассказал о причинах кратковременного отсутствия флага на площади Государственного флага в столице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Пустой флагшток на площади Государственного флага этим утром. Что это было? Ничего сверхъестественного. "Горремавтодор Мингорисполкома": специалисты проверяли работу механического и электрического оборудования флагштока в рамках технического обслуживания, которое проводится в соответствии с графиком работ. После проведенной проверки флаг вернули на место", - говорится в сообщении.-0-