Мингорисполком рассказал об организации предпраздничной торговли в Минске

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об организации предпраздничной торговли в Минске рассказал сегодня на пресс-конференции начальник отдела организации торговли и общественного питания ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома" Дмитрий Плеханов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Потребительский спрос удовлетворяется по всем группам продовольственных и непродовольственных товаров. Предприятия торговли создали необходимые запасы кондитерских изделий, шампанского и другой продукции", - сказал Дмитрий Плеханов.

Ассортимент новогодних подарков "Коммунарки" насчитывает около 60 наименований. Продукция расфасована в различные по форме и размеру баулы, тубы, мягкие игрушки, в том числе в виде быка - символа наступающего года. "Организациям торговли города уже отгружено более 200 тыс. таких наборов. Розничные цены составляют от Br4,7 за 300 г до Br20,6 за 1 кг. Представлены также товары фабрики "Спартак" - от Br3,9 за 300 г до Br18,42 за 1,5 кг", - рассказал он.

Отечественные производители предлагают широкий ассортимент шампанского и вин игристых по цене от Br5,36 до Br15 за 0,75 л.

В столичных универмагах работают специализированные отделы, секции для продажи товаров с новогодней тематикой. "Потребителям предлагается более 3 тыс. наименований елочных украшений, сувениров и другой праздничной атрибутики в широком ценовом диапазоне. Особым спросом в этом сезоне у покупателей пользуются световые гирлянды на батарейках, новогодние ветки с ягодами и шишками, букеты с цветами рождественской звезды и деревянные украшения. Востребована продукция и отечественного производителя елочных игрушек "Белпалм", который изготавливает украшения как для массового потребления, так и ручной работы, а также под старину. Как свидетельствует опыт прошлых лет, активные продажи елочной атрибутики ожидаются с середины декабря", - рассказал представитель Мингорисполкома.

В столичных магазинах представлено свыше 100 видов искусственных новогодних деревьев. "Это не только ели, но и сосны. Из них более 40 видов - белорусского производства по розничным ценам от Br6,70 до Br802", - отметил Дмитрий Плеханов. Для утренников и детских развлекательных программ предлагается более 100 видов карнавальных костюмов и масок от Br11 до Br85. Костюмы Деда Мороза и Снегурочки можно приобрести в ценовом диапазоне от Br95 до Br190.

Кроме того, в торговых объектах столицы посетителей ждут многочисленные акции, распродажи и скидки - в декабре запланировано 1,5 тыс. различных мероприятий. "К примеру, универмаг "Беларусь" 18 декабря будет работать до 23.00. В этот день здесь пройдет акция "Карнавальная ночь" с предоставлением скидки в размере 30% на непродовольственные товары и 10% - на продовольственные. Все покупатели, пришедшие в новогоднем карнавальном костюме, получат в подарок купон на 30%-ную скидку. Им можно будет воспользоваться не только в этот день, а по 31 декабря включительно. 24 декабря пройдет акция "Чудеса сбываются", скидки составят 30% на непродовольственную продукцию и 10% на продтовары. Универмаг завершит в этом году работу 29, 30 и 31 декабря акцией "Новогодний переполох", привлекая покупателей скидками 25% и 5% соответственно", - пояснил он.

ГУМ с 20 по 22 декабря проведет акцию "Время волшебства" с предоставлением скидки в размере 32% на непродовольственные товары. В торговом центре "Кирмаш" (по всем трем адресам центра) покупателей будут ждать бонусы 25, 26 и 27 декабря. В эти дни пройдет акция "Рождественские скидки" - непродовольственную продукцию можно будет купить дешевле на 32%.

На объектах общепита состоится 850 выставок-продаж.-0-