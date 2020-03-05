Мингорисполком рассматривает возможность продажи миноритарного пакета акций "Минскпромстроя"

5 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Мингорисполком рассматривает возможность продать в 2020 году миноритарный пакет акций ОАО "Минскпромстрой" через биржу. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила председатель комитета государственного имущества Минского городского исполнительного комитета Галина Степуренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В начале года мы впервые продали на бирже два пакета миноритарных акций ОАО "Ресторан "Арбат" и ОАО "Обувьторг". Остался еще пакет акций ОАО "Минскпромстрой", целесообразность выставления которого мы сейчас рассматриваем", - сказала Галина Степуренко.

Отвечая на вопросы журналистов о планах по расширению списка предприятий, акции которых могут быть предложены для продажи на бирже, она отметила: нужно проанализировать, какие именно миноритарные пакеты акций (до 25%) для этого подходят. "То, что превышает 25%, - это все-таки весомый пакет, который может влиять на управление обществом как блокирующий пакет акций. Он может рассматриваться, если в этом есть необходимость, для продажи по конкурсу", - пояснила Галина Степуренко.

Госпакет акций ОАО "Ресторан "Арбат" продан за Br205,7 тыс., акции ОАО "Обувьторг" приобрели за Br229,4 тыс. Это первая сделка по продаже ценных бумаг, совершенная Мингорисполкомом на торговой площадке Белорусской валютно-фондовой биржи. Принадлежавшие Минску 67899 акций (9,82% уставного фонда) "Арбата" и 3420 акций (20,37% уставного фонда) "Обувьторга" купили юридические лица Беларуси.-0-