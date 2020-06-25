25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком разработал интерактивную карту подвоза воды в столице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
Карту можно найти по ссылке.
Здесь указаны актуальные адреса размещения машин с питьевой водой. Синий цвет отображает доступные для набора воды цистерны, желтый - временно отсутствующие либо отправившиеся на дозаправку, зеленый - подразделения МЧС с питьевой водой.
Информация меняется в режиме реального времени.
Дополнительно на карте отображаются питьевые источники.-0-