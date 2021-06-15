Мингорисполком утвердил план застройки производственной зоны в Ленинском районе

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком утвердил градостроительный проект производственной зоны в границах пр.Партизанский - ул.Ванеева - ул.Аранская, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проектируемая территория площадью 132,8 га находится в Ленинском районе. Она ограничена участком 1-го транспортного кольца по ул.Аранской, пр.Партизанскому, территорией 2-го транспортного кольца по ул.Ванеева и границей ландшафтно-рекреационной зоны.

План освоения территории предусматривает масштабную реконструкцию существующих объектов, снос неперспективных зданий и возведение новых, улучшение транспортной сети в проектируемом районе. Во время реализации проекта обновят здания СОАО "Коммунарка", СООО "Ремондис Минск", ОДО "Экология города", УП "Ремавтодор Ленинского района Минска", ремонтно-строительный трест Управления делами Президента Республики Беларусь, РПТУП "Беларусьторг", ИУП по операциям с недвижимостью "Риэл Рент" и ООО "АнтрэБис". Кроме того, реализуют участки перспективного освоения, которыми станут административно-деловые, производственные, культурно-просветительный, коммунально-обслуживающие, коммунально-складские, многофункциональный общественный и другие объекты, а также технопарк.

Первый этап проекта планируют завершить до 2024 года, а расчетный период его выполнения в полной мере - 2030 год. Во время первой фазы на территории построят административно-деловые и производственные объекты, завершат возведение здания по ул.Тростенецкой, 11, трансформируют торгово-бытовой объект в производственный с частичным сносом по пр.Партизанский, 2, и снесут постройки по ул. Тростенецкой, 5/8, ул.Тростенецкой, 20, и ул. Ванеева, 42.

На территории улучшат и дорожную сеть. На пересечении ул.Аранская - ул.Тростенецкая - ул.Ленина - ул.Судмалиса планируется транспортная развязка с пяти входным распределительным кольцом. Проектом по ул.Тростенецкой на обособленном полотне предлагается строительство линии трамвая на 2-й этап. Также на территории появятся новые улицы, на некоторых - с устройством развязок на разных уровнях.-0-