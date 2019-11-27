Мингорисполком утвердил проект благоустройства поселка Сосны

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благоустройство территорий в районе жилой зоны поселка Сосны в Заводском районе Минска продолжится. Соответствующий градостроительный проект детального планирования территории был утвержден решением Мингорисполкома №2858 от 19 сентября и опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно проекту, территорию площадью 243,6 га, расположенную в Заводском районе Минска за кольцевой (на расстоянии 3 км от МКАД), разделят на семь кварталов.

Первый квартал - это природные и озелененные ландшафтно-рекреационные территории, из них более 50% - городской лес. Вся территория является историко-культурной ценностью, на которой располагается бывший лагерь смерти Тростенец. Планируется, что в зоне городского леса будет располагаться ядро мемориального комплекса. Остальную часть квартала предстоит благоустроить, не нарушая исторически сложившийся ландшафт. Здесь же планируют обустроить стоянку туристического транспорта.

Второй квартал представляет собой слабо озелененный участок бывшего полигона городской свалки. В настоящее время насыпные возвышенности полигона рекультивированы. Высота возвышенности уменьшается по мере уплотнения массива ТБО, идет активная дегазация с утилизацией выделяемого газа. Использование территории для хозяйственных или рекреационных нужд будет невозможно 20 лет.

Третий квартал примыкает на западе ко второму кварталу. На их границе предусмотрена линейная зона мемориала, представляющая собой аллею, по которой заключенных вели из концлагеря на место казней и расстрелов в урочище Благовщина. Квартал состоит из озелененных городских территорий и массивов городского леса.

В зоне четвертого квартала располагается городской лес, ул. Павловского и две проектируемые улицы. Общественная зона квартала может быть застроена специализированными профильными объектами.

Пятый квартал - коммунально-обслуживающая зона с объектами специального назначения Министерства обороны, производственным комплексом СООО "Аква Трайпл", объектами инженерной инфраструктуры. Здесь также будет сохранен городской лес, будет продолжена ул. Павловского за счет территории лесных насаждений.

Шестой квартал включает функциональную зону специального назначения дислокации воинских частей Министерства обороны и Государственного пограничного комитета. Часть этой зоны освобождена от объектов специального назначения и эксплуатируется как коммунально-обслуживающие и производственные предприятия (котельная и площадка ИООО "Боннети"). Подобные объекты должны иметь санитарно-защитную зону, не превышающую 50 м. На месте ГСК "Лесной стан" предполагается размещение многоуровневого гаража-стоянки личного автотранспорта. Вдоль ул. Павловского выделяется общественная зона в пределах участка недостроенного здания многоэтажной казармы, которая передана коммерческому предприятию под производственные и общественные нужды.

Седьмой квартал представлен зоной жилой многоквартирной застройки. Раньше здесь был жилой военный городок, который относился к Министерству обороны. В настоящее время территория находится в ведении Мингорисполкома и административно является поселком Сосны. По мере строительства многоуровневого гаража в шестом квартале предусмотрена ликвидация ГСК "Городок". На его месте планируют обустроить детскую площадку. В седьмом квартале планируется расширение площадки детского сада, реконструкция здания с совмещением функции с начальной школой и увеличением вместимости. Предусматривается также увеличение количества стоянок при жилых домах в пределах территории жилой зоны. В то же время уплотнение территорий жилого фонда в квартале не планируется.

В проекте установлены два этапа освоения проектируемой территории: 1-й этап - до 2020 года, 2-й этап (перспектива) - с 2021 года до 2030-го.-0-