Мингорисполком выставит 15 помещений для продажи на аукционе

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком принял решение о продаже 15 изолированных помещений на аукционе в 2020 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"В Минске продолжилась практика вовлечения в хозоборот неиспользуемых объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности столицы, путем продажи их на аукционе. Мингорисполком принял решения по 15 изолированным помещениям", - отметили в пресс-службе.

Эти помещения имеют площадь от 12 кв.м до 309 кв.м. Находятся преимущественно на первых этажах либо в подвалах жилых домов и расположены в пяти районах Минска.

В Заводском районе будут предложены восемь объектов: ул.Ангарская, 20, ул.Варвашени, 13, ул.Варвашени, 18, ул.Красина, 29, ул.Уборевича, 148, пр.Партизанский, 32, ул.Нестерова, 82, ул.Голодеда, 23.

В Партизанском районе - четыре: ул.Долгобродская, 9, ул.Козлова, 24, пер.Уральский, 3 (два помещения).

В Первомайском, Советском и Фрунзенском районах по одному объекту соответственно: ул.К.Чорного, 16, ул.Восточная, 46, ул.Шаранговича, 78.

Начальная цена продажи находится в диапазоне от Br1738,52 (по ул.Варвашени) до Br65506 (по ул.Восточной).

Организатором аукционов по продаже перечисленных помещений будет организация, определенная самими балансодержателями, в хозведении которых находятся объекты. При этом все сведения о продаже помещений будут размещаться в единой информационной базе неиспользуемого госимущества на сайте Государственного комитета по имуществу. Там можно будет найти информацию о продаваемом объекте, в том числе об условиях, времени, месте аукциона, его организаторе, предмете торгов, начальной цене.-0-