Мингорисполком выставит на аукцион 13 изолированных помещений

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшее время Мингорисполком планирует выставить на аукцион 13 изолированных помещений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Предлагаемые к отчуждению на аукционе объекты находятся в жилых домах в шести районах Минска и имеют площадь от 28 кв.м (на ул.Одоевского, 10А-7А) до 360 кв.м (пр.Независимости, 16-6Н).

Так, будут предложены к отчуждению по три объекта в Заводском (ул.Жилуновича, 20-3Н и 26-17, ул.Филатова, 10А-3Н) и Ленинском (пр.Независимости, 16-6Н, пр.Рокоссовского, 120/1-1Н, ул.Велозаводская, 7-1Н) районах. В Партизанском, Первомайском и Фрунзенском - выставляется по два объекта соответственно: ул.Долгобродская, 6/1-1Н и 2Н; ул.Кнорина, 3-3Н, пр.Независимости, 78-2Н; ул.Одоевского, 10А-7А и 24А. В Советском - один объект (ул.М.Богдановича, 78-15Н).

Как отметили в пресс-службе, в 2020 году с первых аукционов было продано 18 изолированных помещений.

Более подробную информацию о предстоящих аукционах можно узнать на официальных интернет-порталах Государственного комитета по имуществу (au.nca.by) и Минского горисполкома (minsk.gov.by). Там можно найти данные о продаваемом объекте, в том числе о времени, месте проведения аукциона либо его организаторе, предмете аукциона и его начальной цене, условиях аукциона и т.д.-0-