Мингорисполком: выставленные приходу Красного костела счета - это налоги и амортизация

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мингорисполкоме пояснили, какие платежи обязана производить религиозная община "Римско-католический приход святого Симона и святой Елены" и откуда возникла задолженность у Красного костела. Об этом пишет пресс-служба городской мэрии в своем Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

Красный костел - собственность государства и имеет статус историко-культурной ценности Беларуси. В 2013 году был передан из республиканской в коммунальную собственность города и на праве хозяйственного ведения закреплен за КУП "Минская спадчина". В то же время на основании договора, заключенного с предприятием, религиозная община "Римско-католический приход святого Симона и святой Елены" получила в безвозмездное пользование два объекта недвижимости - дом настоятеля и здание костела общей площадью 3,3 тыс. кв.м.

"Согласно действующему законодательству, организация, которой передано в безвозмездное пользование государственное имущество, обязана возмещать расходы по земельному налогу, налогу на недвижимость, а также по начисленной амортизации. На этом основании приходу и начисляются ежемесячные платежи в сумме Br14,3 тыс. С июня прошлого года начисления не оплачиваются, задолженность составляет более Br166 тыс.", - пояснили в пресс-службе.

В октябре 2017 года началась первая очередь реконструкции католического храма, в ходе которой полностью отремонтировано здание плебании, реконструированы фасады костела, заменена кровля и дверные блоки. Объект сдали в эксплуатацию в мае прошлого года.

"Стоимость работ составила более Br5,3 млн, из которых 94% - средства городского бюджета, остальная часть - деньги, заработанные во время республиканского субботника и средства "Минской спадчины". Религиозная община в финансировании работ участия не принимала", - добавили в пресс-службе.-0-