Мингорсовет пересмотрел стипендии спортсменам: 17 будут получать больше, 10 меньше

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на 29-й сессии Мингорсовета пересмотрели список спортсменов, получающих стипендию от города, а также размеры выплат, передает корреспондент БЕЛТА.

Предыдущим решением горсовета были назначены стипендии 138 спортсменам национальных и сборных команд Беларуси по видам спорта, спортивному резерву за счет средств местных бюджетов на срок с 1 апреля по 31 декабря этого года.

Начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Максим Воропай отметил, что эти финансовые "вливания" нужны для "организации учебно-тренировочного процесса и стимулирования достижения высоких спортивных результатов на Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских, Европейских играх, чемпионатах мира и Европы, иных официальных спортивных мероприятиях".

Специально созданная комиссия Мингорисполкома учла, что стипендия по закону не выплачивается, если спортсмену уже назначена именная стипендия Президента, РГОО "Президентский спортивный клуб" или если он прекратил занятия данным видом спорта.

Таким образом в числе уже бывших стипендиатов оказались Владислав Гализин (окончил спортивную деятельность и отчислен из республиканского центра олимпийской подготовки "Стайки"); Иван Лютаревич (больше не занимается в республиканском центре олимпийской подготовки по теннису); Анна Маслакова (стала получателем именной стипендии Президентского спортивного клуба); Роман Усманов (окончил спортивную деятельность в ОО "Белорусская федерация танцев и художественной гимнастики на инвалидных колясках").

Также комиссией пересмотрен размер стипендий спортсменам с учетом достижения или недостижения ими спортивных результатов в текущем году.

Больше будут получать 17 спортсменов, среди которых 12 - члены команды по синхронному плаванию, а также боксер Виталий Бондаренко, пловец Иван Буевич, представительница парусного спорта Татьяна Дроздовская, гребли на байдарках и каноэ Денис Ермоленко, вольной борьбы Ксения Тереня.

Еще 10 спортсменам размер стипендий уменьшен.-0-