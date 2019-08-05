Мини-ГЭС "Алешино" в Поставском районе продается через аукцион

5 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ГЭС "Алешино" в Поставском районе выставлена на продажу через аукцион, назначенный на 5 сентября, с начальной ценой Br183,1 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА управляющая по делу о банкротстве ОАО "Воропаевский ДОК" Людмила Хоруженок.

ОАО "Воропаевский ДОК" в июле 2019 года признано экономически несостоятельным, в отношении него открыто ликвидационное производство. Энергетический объект входит в состав имущества банкрота, за счет распродажи которого антикризисному управляющему предстоит погасить долги перед кредиторами. Мини-ГЭС расположена на реке Заражанка восточнее деревни Алешино. В состав лота включены здание ГЭС площадью 101,5 кв.м, а также составные части и принадлежности, в том числе подвал, гидротехническое сооружение, земляная плотина, линия электропередачи, основные средства и иное имущество. Объект занимает земельный участок площадью почти 0,6 га.

Всего в реестр требований кредиторов ОАО "Воропаевский ДОК" включена задолженность на сумму более Br3,1 млн, в том числе перед Фондом соцзащиты населения и "Белгосстрахом" около Br450 тыс., более Br1,4 млн - по обязательным платежам в бюджет и перед главным финансовым управлением Витебского облисполкома. Стоимость имущества должника оценивается примерно в Br3 млн.

Воропаевский деревообрабатывающий комбинат создан на базе местного столярного производства в 1944 году. Основным видом деятельности комбината было производство мебели различного назначения из массива древесины, ДСП и ДВП. -0-