Мини-ярмарка вакансий для пенсионеров пройдет сегодня в Могилеве

11 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Целевая мини-ярмарка вакансий для пенсионеров и людей предпенсионного возраста пройдет сегодня в Могилеве, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

Участники мини-ярмарки смогут ознакомиться с вакансиями. Кроме этого, для них пройдет практическое занятие "Возраст - не помеха": специалисты предоставят всестороннюю информацию о профессиях, пользующихся спросом на рынке труда. "Во время мероприятия граждане ознакомятся с методами самостоятельного поиска работы, составлением резюме, подготовкой к собеседованию с потенциальным нанимателем. Участникам целевой мини-ярмарки предоставят раздаточный материал, где будет рассказано о профессиях, дана характеристика процесса труда и другое", - рассказали в управлении.

Мини-ярмарка пройдет по адресу: Могилев, ул.Космонавтов, 17. Телефоны для справок: 8(0222) 41-88-04, 8(0222) 41-88-15. Начало в 11.00.-0-