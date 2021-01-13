13 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарка вакансий для сезонной работы пройдет в Могилеве 14 января, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

Мини-ярмарка вакансий пройдет с 11.00 до 13.00 в актовом зале управления по труду, занятости и социальной защите по адресу улица Космонавтов, 17.

"Будут предложены варианты трудоустройства для сезонной работы или работы вахтовым методом в Толочинском районе Витебской области, - отметили в управлении. - Будут представлены вакансии сборщика грибов или другой сельскохозяйственной продукции".

Возможно трудоустройство граждан пенсионного возраста и студентов.

Мероприятие проводится совместно с ОДО "Молодежный центр "Штаб студенческих отрядов".-0-