4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарка вакансий пройдет 6 апреля в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Представители около 20 профильных предприятий предложат студентам старших курсов более 900 свободных рабочих мест в ведущих организациях страны. Это вакансии специалистов по продажам со знанием иностранного языка, по организации международных грузоперевозок, в сфере бизнес-аналитики и экономической информатики, а также диспетчера, комплектовщика, водителя-курьера, кассира, продавца и другие.

"Желающие ознакомиться с предлагаемыми вакансиями и условиями труда получат консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройдут предварительное собеседование по вопросам трудоустройства на временную работу в свободное от учебы время", - рассказали в пресс-службе.

Организатором мероприятия выступает первичная профсоюзная организация студентов БГУ совместно с комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.-0-