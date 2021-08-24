24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарка вакансий пройдет сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.





Мероприятие организуют с 10.00 до 12.00 на ул. Берестянской, 20.





В ярмарке вакансий примут участие представители УП "Виток", ОАО "Амкодор-Белвар", индивидуальный предприниматель Ирина Ивановна Якубовская.





Наниматели проведут подбор соискателей по профессиям: продавец, токарь, фрезеровщик, экономист по материально-техническому снабжению, слесарь механосборочных работ, сборщик изделий из пластмасс, грузчик, мастер, распределитель работ, наладчик технологического оборудования и другим.





Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиях труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства.





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С начала года служба занятости населения столицы провела 48 мини-ярмарок и 33 электронные ярмарки вакансий. В них приняли участие около 19,7 тыс. человек, вакансии предложили более 150 организаций города.-0-