Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 1 февраля

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома проведет 1 февраля мини-ярмарку вакансий, сообщает БЕЛТА.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20. Участвовать будут представители ЗАО "Атлант", филиала "Хлебозавод №2" КУП "Минскхлебпром", ООО "СБ "Максирента".

Соискателям предложат около 100 вакансий. Наниматели будут подбирать кандидатов на работу страхового агента, инженера по материально-техническому снабжению, инженера по охране труда, бизнес-аналитика, инженера-конструктора, инженера-электроника, специалиста по организации закупок, стропальщика, слесаря-сборщика бытовой техники, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электросварщика ручной сварки, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, оператора станков с программным управлением, сборщика изделий из пластмасс, слесаря-инструментальщика, маляра, водителя автомобиля, транспортировщика. Будут и другие варианты.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование. Соискателям нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при ее наличии) и документ о полученном образовании.-0-