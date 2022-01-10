Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 11 января

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома проведет 11 января мини-ярмарку вакансий, сообщает БЕЛТА.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на ул. Берестянской, 20.
В ярмарке вакансий примут участие представители УП "Зеленстрой Центрального района Минска", ООО "СБ "Максирента", ОАО "Станкостроительный завод им. С.М.Кирова". Соискателям будет предложено около 100 вакансий.
Наниматели проведут подбор кандидатов по профессиям: рабочий зеленого строительства, сверловщик, фрезеровщик, токарь-расточник, шлифовщик, инженер-электроник, уборщик помещений, грузчик, асфальтобетонщик, дорожный рабочий, слесарь аварийно-восстановительных работ, уборщик территорий, тракторист, водитель автомобиля, мастер, механик участка, агент страховой и другим.
Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства. Соискателям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при ее наличии) и документ о полученном образовании.-0-