Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 19 октября

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 19 октября организует мини-ярмарку вакансий, сообщает БЕЛТА.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20.

В ярмарке вакансий примут участие представители ОАО "МПЗ", ОАО "Станкостроительный завод имени С.М.Кирова", УП "Ремавтодор Партизанского района Минска", Московского (Минска) отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Наниматели проведут подбор соискателей по следующим профессиям: инженер-проектировщик, инженер-механик, инженер-конструктор, инженер-электроник, инженер по промышленной безопасности, инженер-технолог, мастер, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, токарь, токарь-расточник, фрезеровщик, шлифовщик, сверловщик, кузнец-штамповщик, зуборезчик, дорожный рабочий, водитель погрузчика, асфальтобетонщик, штукатур, укладчик-упаковщик, резчик металла на ножницах и прессах, тракторист, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сторож, электромонтер охранно-пожарной сигнализации и другим специальностям.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства.-0-