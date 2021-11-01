Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 2 ноября

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 2 ноября организует мини-ярмарку вакансий, сообщает БЕЛТА.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20.
В ярмарке вакансий примут участие представители ОАО "МТЗ", РУП "ПТГК "Октябрьский", УП "ЗЭБТ Горизонт".
Наниматели проведут подбор соискателей по следующим профессиям: токарь-расточник, фрезеровщик, сверловщик, токарь, штамповщик, шлифовщик, чистильщик, зуборезчик, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, заместитель начальника технологического отдела, контролер малярных работ, электрогазосварщик, стропальщик, термист, слесарь-ремонтник, слесарь-инструментальщик, оператор станков с программным управлением, обрубщик, огнеупорщик, наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, уборщик помещений (производственных, служебных), мойщик посуды, грузчик, кладовщик, официант, повар, кухонный рабочий, администратор системный и другим специальностям. Будет предложено более 100 рабочих мест.
Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства.-0-