Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 21 декабря

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома проведет 21 декабря в столице специализированную мини-ярмарку вакансий для не занятых в экономике граждан, сообщает БЕЛТА.

Мероприятия пройдут с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20.

В ярмарке вакансий примут участие представители следующих предприятий: ремавтодоры Партизанского и Октябрьского районов Минска, филиал "Минский завод технологических металлоконструкций" ОАО "Промтехмонтаж", Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №2, Московский (Минска) отдел Департамента охраны МВД, ОАО "Текстильторг". Соискателям будет предложено более 100 вакансий.

Наниматели проведут подбор соискателей по профессиям: начальник отдела производственного по строительству и эксплуатации дорог, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, аккумуляторщик, слесарь по ремонту автомобилей, асфальтобетонщик, уборщик территорий, водитель автомобиля, водитель погрузчика, дорожный рабочий, тракторист, машинист крана (крановщик), слесарь-ремонтник, столяр, чистильщик, токарь, газорезчик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, резчик металла на ножницах и прессах, слесарь по сборке металлоконструкций, маляр, разметчик, повар, кухонный рабочий, кастелянша, парикмахер, медицинская сестра, санитар(ка), сторож, охранник, инспектор, дежурный пульта управления, грузчик и др.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства. Соискателям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при ее наличии) и документ о полученном образовании.

Кроме того, в этот день с 10.00 до 13.00 в ОАО "Камволь" состоится "День предприятия". Общество ищет работников по профессиям: специалист по продаже, специалист по внешнеэкономической деятельности, маркетолог, специалист по работе с клиентами, инженер-технолог, модельер-конструктор, прядильщик, оператор оборудования (гребнечесального, ровничного, промывочного, стригального, мотального, тростильного, крутильного, ленточного, усадочного), прядильщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель погрузчика и др. Для заинтересованных проводится обучение на рабочем месте. А одиноким иногородним предоставляется койко-место в общежитии.-0-