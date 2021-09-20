Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 21 сентября

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 21 сентября организует мини-ярмарку вакансий, сообщает БЕЛТА.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20.

В ярмарке вакансий примут участие представители ГУ "Психоневрологический дом-интернат №4 Минска", ГУ "Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов" и ОАО "Строймаш".

Наниматели проведут подбор соискателей по профессиям медицинская сестра-специалист, психолог, специалист по организации закупок, парикмахер (парикмахер-модельер), санитар(ка), кухонный рабочий, инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, фельдшер-лаборант, газорезчик, инженер-технолог, строгальщик, сверловщик, слесарь-ремонтник, слесарь-электромонтажник, фрезеровщик, слесарь механосборочных работ, токарь, специалист по маркетингу и другим.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства.-0-