Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 23 ноября

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 23 ноября организует мини-ярмарку вакансий, сообщает БЕЛТА.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на ул. Берестянской, 20.
В ярмарке вакансий примут участие представители ГП "Аква-Минск", УП "ЗЭБТ Горизонт", ОАО "МПЗ".
Наниматели проведут подбор соискателей по следующим профессиям: токарь-расточник, фрезеровщик, сверловщик, токарь, штамповщик, шлифовщик, столяр, плотник, термист, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, начальник технологического отдела, инженер-энергетик, инженер-технолог, инженер-конструктор, контролер малярных работ, электрогазосварщик, строгальщик, слесарь-ремонтник, слесарь-инструментальщик, уборщик помещений (производственных, служебных), администратор системный, горничная и другим специальностям. Будет предложено более 100 рабочих мест.
Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства.-0-